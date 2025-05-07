"Конечно. А кто скажет, что не готов? Любой специалист захочет работать в такой великой команде как «Динамо». Естественно, тут даже речи о другом быть не может", - сказал Канчельскис "Спорт-Экспрессу".
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Канчельскис на сегодняшний день работает тренером брянского "Динамо" во Второй лиге.
Ранее московское "Динамо" уволило чешского специалиста Марцела Личку с поста главного тренера из-за вылета из Кубка России.
Канчельскис готов возглавить московское "Динамо": любой захочет работать в великой команде
Российский тренер Андрей Канчельскис заявил о готовности возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" (Брянск)