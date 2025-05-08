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Хомуха - о матче ЦСКА и "Краснодара": мне кажется, что "Краснодар" в этом матче потеряет очки

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о предстоящем матче 28 тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
- Матч предстоит непростой как для одних, так и для других. ЦСКА попытается удержаться в тройке, а «Краснодар» борется за чемпионский титул, поэтому игра будет сложной. Но мне кажется, что «Краснодар» в этом матче потеряет очки, - сказал Хомуха "Совспорту".

Матч между ЦСКА и "Краснодаром" состоится 10т мая в 19630 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена". Красно-синие не проигрывают в РПЛ на протяжении 11 матчей (7 побед и 4 ничьи) и занимают третью строчку с 52 баллами, в то время как южане лидируют в чемпионате, имея в своем активе 61 очко за 3 тура до конца.

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