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Ерохин - о предстоящем матче с махачкалинским "Динамо": просто не будет

Нападающий "Зенита" Александр Ерохин высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
"Команда из Махачкалы очень организованная, хорошо играет и тактически, и эмоционально, много прессингует. Просто не будет. Было время немножко восстановиться и целенаправленно подготовиться к сопернику", - цитирует Ерохина "Чемпионат".

Завтра, 10-го мая, махачкалинское "Динамо" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.

После 27-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 57-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 балла. Махачкалинцы располагаются на 11-й строчке с 27-ю очками в своем активе.

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