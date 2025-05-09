Ерохин - о предстоящем матче с махачкалинским "Динамо": просто не будет

"Команда из Махачкалы очень организованная, хорошо играет и тактически, и эмоционально, много прессингует. Просто не будет. Было время немножко восстановиться и целенаправленно подготовиться к сопернику", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
Завтра, 10-го мая, махачкалинское "Динамо" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
После 27-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 57-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 балла. Махачкалинцы располагаются на 11-й строчке с 27-ю очками в своем активе.