"Уход Лички был ожидаем, команде нужна была перезагрузка. Плюс он сам начал говорить про хорошую погоду в Праге, что могло послужить триггером", - сказал Лещенко "Спорт-Экспрессу".
Личка был уволен из "Динамо" после поражения от "Спартака" (1:2) в полуфинале Кубка России в Пути регионов. На момент увольнения бело-голубые шли на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Лещенко: уход Лички был ожидаем, он сам начал говорить про хорошую погоду в Праге
Народный артист России Лев Лещенко назвал отставку Марцела Лички из московского "Динамо" ожидаемым.
Фото: ФК "Динамо" Мск