«Отказа от «Сочи» принимать нас на стадионе не было. Смотрите, футбольный клуб «Сочи» не является собственником стадиона, они — арендаторы. Мы ведем диалог с теми, кто является собственниками стадиона. В том числе разговариваем с «Сочи» в рамках каких-то консультаций.
Это не та окончательная инстанция, которая принимает решение в данном вопросе. Мы, естественно, с огромным уважением относимся к ним. Понимаем, что они являются основными держателями стадиона на текущий момент. Также понимаем, что в рамках совместной работы можем найти решение», — отметил Пономарев «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что «Сочи» и «Краснодар» якобы отказались делить стадионы с «Черноморцем».
После 32 туров Первой лиги новороссийская команда занимает третье место, набрав 58 очков. В чемпионате осталось провести еще два тура. На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет «Балтика» (67 очков), за ней следует «Торпедо» (61). На четвертом и пятом местах располагаются «Сочи» и «Урал», у которых 57 и 53 очка соответственно.
В последний раз «Черноморец» выступал в Российской Премьер-Лиге в 2003 году. Тогда команда заняла 16-е место, набрав 24 очка, и вылетела в Первую лигу. С тех пор прошло уже более 20 лет, а «Черноморец» так и не смог вернуться в высший дивизион российского футбола.
Гендиректор "Черноморца": отказа от "Сочи" принимать нас на стадионе не было
Гендиректор «Черноморца» Максим Пономарев рассказал о вопросе стадиона для своей команды в случае выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"