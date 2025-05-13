"Перспективы невысокие. Я сомневаюсь в том, что москвичи смогут забить два мяча "Зениту". Не так много эта команда забивает в последних матчах. Уверен, что питерцы своего не упустят. Мне кажется, в этом матче будет или ничейный результат, или если "армейцы" пойдут ва-банк, то получат в свои ворота один мяч или даже два", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" встретятся в ближайшую среду, 14 мая, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" в рамках ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. После первого матча впереди сине-бело-голубые со счётом 2:0.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня на столичном стадионе "Лужники".
Наумов оценил перспективы ЦСКА отыграть два мяча в матче Кубка России с "Зенитом"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил перспективы ЦСКА отыграть два мяча в матче финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"