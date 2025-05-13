Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
20:00
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
21:00
СельтаНе начат
Севилья
22:30
Лас-ПальмасНе начат

Наумов оценил перспективы ЦСКА отыграть два мяча в матче Кубка России с "Зенитом"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил перспективы ЦСКА отыграть два мяча в матче финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Перспективы невысокие. Я сомневаюсь в том, что москвичи смогут забить два мяча "Зениту". Не так много эта команда забивает в последних матчах. Уверен, что питерцы своего не упустят. Мне кажется, в этом матче будет или ничейный результат, или если "армейцы" пойдут ва-банк, то получат в свои ворота один мяч или даже два", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" встретятся в ближайшую среду, 14 мая, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" в рамках ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. После первого матча впереди сине-бело-голубые со счётом 2:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня на столичном стадионе "Лужники".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится