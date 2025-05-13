Орещук: ЦСКА будет тяжело отыграться с 0:2 против "Зенита" в Кубке России

"ЦСКА тяжело будет отыграться с 0:2 против "Зенита". Но в футболе все бывает, тем более ЦСКА неплохо играет. Они сделали ставку на бронзу чемпионата, поэтому в Петербурге играли резервисты. Дома надо рисковать", - цитирует Орещука "Матч ТВ".
Завтра, 14-го мая, ЦСКА примет на своем поле петербургский "Зенит" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
Напомним, что первая встреча этих команд в финале верхней сетки турнира завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0. Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка страны.