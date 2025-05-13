По данным Metaratings в числе этих команд "Химки", "Ростов" и "Крылья Советов".
Источник сообщает, что у химчан и самарцев остаются незакрытые долги. В случае с "Ростовом" ситуация с лицензированием зависла из-за возможного прихода Ивана Саввиди, который настаивает на проведении аудита.
Лицензия РФС-1 позволяет клубам получить право на выступление в Премьер-Лиге на следующий сезон.
Три клуба РПЛ имеют проблемы с лицензированием на следующий сезон
Три клуба Российской Премьер-Лиги имеют проблемы с лицензированием на следующий сезон.
Фото: ФК "Химки"