"Был ошарашен результатом "Спартака". Был поражен! Прогнозировал, что "Спартак" выиграет 2:1, потому что в Кубке был единственный шанс на трофей. Тем более, "Зенит" вылетел днем раньше. Озадачен этим результатом. Теперь с уверенностью можно сказать, что "Спартак" сезон провалил", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Вчера, 15-го мая, московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Южане сыграют в Суперфинале турнира с ЦСКА.
После 28-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а в заключительном туре примет на своем поле подмосковные "Химки".
Мостовой: теперь с уверенностью можно сказать, что "Спартак" провалил сезон
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о поражении московского "Спартака" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"