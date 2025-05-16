"Что поменялось со времен Абаскаля? Команда на пятом месте и вылетает из Кубка. При всем уважении к "Ростову", это не тот соперник, чтобы дома, при полных трибунах ему проигрывать. Жаль болельщиков... Они больше всех страдают, ждут от клуба трофеев и любят эту команду. Но что мы видим? Ничего", - цитирует Юрана "СЭ".
Вчера, 15-го мая, московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Южане сыграют в Суперфинале турнира с ЦСКА. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", который вылетел от ЦСКА в финале Пути РПЛ.
После 28-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а в заключительном туре примет на своем поле подмосковные "Химки".
"Что поменялось со времен Абаскаля?". Юран - о вылете "Спартака" из Кубка России
Российский тренер Сергей Юран высказался о вылете московского "Спартака" из Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"