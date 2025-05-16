"Выплата зарплат? Это больше вопрос к гендиректору. Но что я знаю точно - все обязательства будут выполнены. Сейчас первая задача - сохраниться в РПЛ без стыков", - сказал Садыгов Sport24.
Ранее в прессе появлялись новости о задолженностях "Химок" по зарплатам перед футболистами. За два тура до конца чемпионата РПЛ команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея равное количество очков с "Пари НН", который идет в зоне стыков.
Инвестор "Химок" Садыгов: выплата зарплат? Это больше вопрос к гендиректору
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов рассказал о финансовом состоянии подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"