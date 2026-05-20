Гусев ответил, не опасается ли, что Тюкавин перейдёт в "Зенит" за трофеями

"Не боюсь ли, что Тюкавин уйдёт за трофеями в "Зенит"? Здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста, как он видит для себя сложившуюся ситуацию. Конечно, каждый спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя — не исключение.
Знаю, что он хочет взять трофей именно с "Динамо". Он мечтал о Кубке России, но случилось так, как случилось… Искренне надеюсь, что Тюкавин ещё выиграет трофей именно с "Динамо", — передаёт слова Гусева "Спорт-Экспресс".
В сезоне 2025/2026 Константин Тюкавин провёл за "Динамо" 31 матч, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.