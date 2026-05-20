Добровинский считает, что замена Гусева на Шварца станет ошибкой "Динамо"

"Мне очень обидно за команду, потому что ею управляют люди, которые не хотят ей добра. Гусев великолепно показал себя на посту главного тренера команды, за что его снимать? Нашего, отечественного тренера, за которого горит команда, да и у него самого горят глаза!
Я хорошо относился к Шварцу, хотя считаю, что его последние матчи в "Динамо" были ужасными, он не мог настроить команду. Один Шварц не справится с командой никогда, и опять будет чехарда. Назначение Шварца — ужасная ошибка", — отметил Добровинский в беседе с "Матч ТВ".
Сандро Шварц уже тренировал "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда в сезоне 2021/2022 стала бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги и дошла до финала Кубка России, где проиграла "Спартаку" (1:2).
В сезоне 2025/2026 динамовцы при Ролане Гусеве финишировали на 7-й позиции в РПЛ, а также дошли до финала Пути РПЛ Кубка страны, в котором уступили "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).