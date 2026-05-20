Гусев заявил, что никого в "Динамо" не интересовала помощь "Зениту" в борьбе за титул

"Нас меньше всего интересовало, поможем мы "Зениту" или нет. Ребята играли за свой клуб, свою репутацию. Все понимали, что придёт полный стадион.
Вся эта история сильно раздута. Повторюсь: ребята играли за "Динамо" и для наших болельщиков. А потом столько подтекста нашли — помощь "Зениту", месть. Мы просто хотели взять три очка, победить чемпиона, понять, что способны играть на равных с "Краснодаром" и обыгрывать его. Чем не мотивация?" — сказал Гусев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
"Динамо" по итогам сезона 2025/2026 заняло в РПЛ 7-е место. В Кубке страны команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).