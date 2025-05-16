- Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу. В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей.
Напомним, ранее сегодня, 16 мая, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что три клуба не сумели пройти лицензирование для участия в следующем сезоне в российской Премьер-лиге. Среди таких клубов назывались подмосковные "Химки", самарские "Крылья Советов" и новороссийский "Черноморец", выступающий в Первой лиге и идущий в зоне стыковых матчей.
За два тура до окончания нынешнего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет "Краснодар", набравший по итогам 28 туров 61 очко. Следом идет петербургский "Зенит", в копилке которого на одно очко меньше.
Источник: "Чемпионат"
В РФС опровергли информацию, что некоторые клубы не получили лицензию
Служба коммуникаций РФС отреагировала на слухи, что "Крылья Советов", "Химки" и "Черноморец" не прошли лицензирование на будущий сезон.
Фото: РФС