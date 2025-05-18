- Да, мы уже точно не вылетим из РПЛ напрямую, но стыковых матчей тоже нужно постараться избежать. Мне как тренеру и команде хочется это осуществить. Всё в наших руках, - сказал Адиев "Чемпионату".
17 мая в матче 29 тура РПЛ "Химки" на своем поле обыграли "Рубин" со счетом 3:2. Дублем в составе хозяев отметился Александр Руденко, один мяч забил Антон Заболотный.
Благодаря победе, "Химки" поднялись на 11-ю строчку в таблице с 29 очками. До зоны стыковых матчей - 2 балла.
Адиев: мы уже точно не вылетим из РПЛ напрямую, но стыковых матчей тоже нужно постараться избежать
Исполняющий обязанности главного тренера "Химок" Магомед Адиев прокомментировал положение подмосковной команды в турнирной таблицы РПЛ.
Фото: "Чемпионат"