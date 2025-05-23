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Президент ЦСКА: Румменигге и Лапорта не выключают телефоны и не ставят блок на звонки из России

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал про общение с председателем правления "Баварии" Карлом-Хайнцем Румменигге.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нормально общаемся. Как и с Лапортой. Поздравлял его недавно с победой над "Реалом". Прекрасные люди, бизнесмены, которых тоже не устраивает происходящее. Но они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России", - цитирует Гинера "СЭ".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В июне этого года национальная команда России проведет домашний товарищеский матч с Нигерией, а также сыграет на выезде с Белоруссией.

Карл-Ханц Руменигге является председателем правления мюнхенской "Баварии", по итогам этого сезона мюнхенцы стали чемпионами Германии. Каталонская "Барселона" досрочно завоевала чемпионский титул испанской Ла Лиги.

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