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Пономарев - о ЦСКА: думаю, что на "Пари НН" в субботу ребята соберутся и смогут одержать побед

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал о целях "армейцев" на конец сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
- Программа максимум для ЦСКА – третье место и победа в Кубке России. Это будет отличный результат. Думаю, что на "Пари НН" в субботу ребята соберутся и смогут одержать победу. Будет непросто, но армейцы выглядят предпочтительнее, - сказал Пономарев "Газета.Ru".

Перед последним туром РПЛ команда Марко Николича занимает третью строчку в чемпионате, имея в своем активе 56 очков и опережая "Динамо" по личным показателям. Сегодня, 24 мая, в 16:30 ЦСКА сыграет на своем поле с "Пари НН".

Также 1 июня красно-синие сыграют в Суперфинале Кубка России с "Ростовом". Встреча пройдет на стадионе "Лужники".

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