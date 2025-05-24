- Сейчас клуб имеет совершенно другой уровень. Новый стадион — потрясающий, современный. "Динамо" идет четвертым в чемпионате — серьезный уровень, - сказал Манише "СЭ".
На данный момент "Динамо" занимает четвертую строчку в таблице с 56 очками, уступая ЦСКА по личным показателям. Сегодня, 24 мая, в 16:30 бело-голубые на выезде сыграют с "Краснодаром". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.
Манише: сейчас "Динамо" имеет совершенно другой уровень
Экс-полузащитник "Динамо" Манише оценил нынешний уровень команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва