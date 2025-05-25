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Орлов: "Зениту" надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать Глушенкова в команду

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Непонятная история с Глушенковым. Может быть, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно же, что возникло внутреннее недоразумение между футболистом и Семаком. Думаю, тренер не выпустил вчера Глушенкова в воспитательных целях", - цитирует Орлова "СЭ".

Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" летом 2024 года за 6,3 миллионов евро и заключил контракт на 4 года. В завершившемся сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

По итогам сезона-2024/2025 команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, отстав от "Краснодара" на один балл.

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