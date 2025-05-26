- И народные команды проигрывают, а у нас своя команда родная, "Зенит". Шесть лет все шло по-хорошему, а тут все-таки подводные камни какие-то помешали. Что-то будут делать, что-то надо поменять, что-то изменить, какое-то другое направление найти, - цитирует Чухлова "Спорт День за Днем".
В сезоне-2024/2025 команда Сергея Семака заняла второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков в 30 матчах. Чемпионом стал "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева, который набрал на 1 балл больше. В Кубке России в финале Пути РПЛ сине-бело-голубые в двухматчевом противостоянии уступили московскому ЦСКА (2:2 общий счет, 4:3 в серии послематчевых пенальти).
Чухлов: подводные камни какие-то помешали "Зениту" завоевать чемпионство
Экс-нападающий "Зенита" Борис Чухлов высказался о результатах сине-бело-голубых в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Зенит"