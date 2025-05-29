- Думаю, Сафонов не последний современный российский футболист, перешедший в топ-клуб Европы. В течение 5-7 лет еще многое может произойти, у кого-то еще будут шансы уехать, нужно не бояться и идти на этот шаг, - сказал Канчельскис "РБ Спорт".
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В текущем сезоне Матвей провел 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз сыграл "на ноль". В активе Сафонова уже три трофея во Франции - Суперкубок и Кубок Франции, титул Лиги 1.
31 мая "ПСЖ" сыграет с "Интером" в финале Лиги Чемпионов УЕФА.
Канчельскис: Сафонов не последний современный российский футболист, перешедший в топ-клуб Европы
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах российских футболистов перейти в топ-клуб Европы.
Фото: ФК "ПСЖ"