- Я — за "Ростов". Я вообще адекватный человек. Шансов практически нет. Но это и к лучшему. Возможно, сможем удивить, - сказал Червиченко "РБ Спорт".
Напомним, матч Суперфинала Кубка России между "Ростовом" и ЦСКА состоится сегодня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
Червиченко - о Суперфинале: шансов у "Ростова" практически нет
Бывший президент "Спартака", уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко оценил шансы южан на победу в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"