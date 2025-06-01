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Червиченко - о Суперфинале: шансов у "Ростова" практически нет

Бывший президент "Спартака", уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко оценил шансы южан на победу в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
- Я — за "Ростов". Я вообще адекватный человек. Шансов практически нет. Но это и к лучшему. Возможно, сможем удивить, - сказал Червиченко "РБ Спорт".

Напомним, матч Суперфинала Кубка России между "Ростовом" и ЦСКА состоится сегодня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.

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