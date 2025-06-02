"Не сказал бы, что "Краснодар" показывал чемпионскую игру. Думаю, мы в очном матче все показали", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, в весенней части сезона "Зенит" и "Краснодар" встречались в рамках 24-го тура РПЛ. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 4:1.
По итогам сезона краснодарская команда опередила петербуржцев в турнирной таблице на одно очко и завоевала золотые медали чемпионата России.
Андрей Мостовой: не сказал бы, что "Краснодар" показывал чемпионскую игру. В очном матче "Зенит" все показал
Вингер "Зенита" Андрей Мостовой отреагировал на чемпионство "Краснодара" этом сезоне РПЛ.
Фото: сборная России