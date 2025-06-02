«Я всегда выступал за расширение РПЛ до 18 клубов. Говорю об этом уже давно. Думаю, в этот раз оставят 16 команд, чтоб возобладал спортивный принцип. Скоро бюро исполкома РФС примет решение и объявит его», – цитирует Газизова Metaratings.ru.
Напомним, что махачкалинское «Динамо» завершило дебютный сезон в РПЛ на 11-м месте, набрав 29 очков.
Также стоит добавить, что ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» могут оставить в РПЛ. РФС хочет, чтобы РПЛ решила, кого нужно оставить в высшем дивизионе страны из-за банкротства «Химок». Если на голосовании клубы лиги решат, что вылетят все три команды, то в следующем сезоне РПЛ примут участие только 15 команд.
Газизов - о расширении РПЛ: я всегда выступал за это
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.
matchtv.ru