"Рад, что "Сочи" вернулся в РПЛ. Это большой плюс для города", - приводит слова Жоаозиньо "Чемпионат".
"Сочи" вылетел из РПЛ по итогам сезона-2023/2024, заняв последнее место в турнирной таблице. Минувший сезон "горожане" завершили на пятой строчке в Первой лиге, но попали в переходные матчи из-за недопуска "Черноморца", который занял третье место.
В плей-офф за выход в РПЛ "Сочи" в двухматчевом противостоянии оказался сильней "Пари НН" (1:2, 3:1). Помимо "Сочи", Жоаозиньо выступал в России за "Краснодар" и "Динамо".
Бразилец Жоаозиньо прокомментировал возвращение "Сочи" в РПЛ
Экс-полузащитник "Сочи" Жоаозиньо высказался о возвращении команды в Премьер-лигу после годичного отсутствия.
Фото: ФК "Сочи" ВКонтакте