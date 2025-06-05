"С Сергеем Богдановичем у меня дружеские отношения, я очень его ценю. Он еще был футболистом, когда я приехал, и очень сильно помог мне. Для меня первый год был сложный, я был практически единственный молодой игрок в команде, оказывалось сильное давление.
А Сергей Богданович — один из тех, кто хорошо относился ко мне. Он поддерживал меня с того момента и до сегодняшнего дня. И даже когда Семак стал тренером и отправил меня в аренду, никаких обид не могло быть", - цитирует Джорджевича "СЭ".
Лука Джорджевич выступал за петербургский "Зенит" с 2012 по 2019 год. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 30 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также черногорец был игроком тульского "Арсенала", "Сочи", датского "Вайле" и ряда других европейских клубов. На данный момент форвард является игроком узбекистанского клуба "Согдиана".
Сергей Семак стал главным тренером петербургского клуба в 2018 году. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России, а также дважды завоевывали Кубок страны и пять раз становились обладателями Суперкубка России.
Бывший нападающий "Зенита" Джорджевич объяснил, почему ценит Сергея Семака
Бывший форвард "Зенита" Лука Джорджевич объяснил, почему ценит тренера петербуржцев Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"