"Мы общаемся с клубами по поводу Георгия. В том числе и с заграничными. Есть интерес и из Турции, два турецких клуба им интересуются. Более подробно сейчас нет смысла об этом говорить", - цитирует агента "Матч ТВ".
Георгий Джикий, выступающий на позиции центрального защитника, летом прошлого года покинул московский "Спартак" и в качестве свободного агента присоединился в сентябре к "Химкам". В составе подмосковной команды 31-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не сумел отметиться результативными действиями, проведя на поле 1520 минут. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Агент Джикии сообщил, что игроком интересуются клубы из Турции
Агент защитника "Химок" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, что к его клиенту проявляют интерес заграничные клубы.
Фото: ФК "Химки"