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Кафанов объяснил, почему Сафонов ошибся в матче с Нигерией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил причины ошибки вратаря Матвея Сафонова в товарищеском матче против сборной Нигерии (1:1).
Фото: РФС
— Почему могла такая ошибка случиться?

— Я скажу так: в "ПСЖ" от вратаря требуют по-другому начинать игру. Он там привык играть по-другому. И двух дней было мало, чтобы перестроиться.

6 июня в Москве прошёл товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В воротах команды Валерия Карпина всю игру провёл голкипер Матвей Сафонов. На 71-й минуте он совершил ошибку - отдал неточную передачу, которую перехватил нигерийский нападающий Арокодаре, а тот, в свою очередь, поразил ворота. Тем самым, сборная России пропустила впервые за девять последних матчей.

Источник: "Матч ТВ"

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