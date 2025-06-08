"Сейчас они играют в "Маритиму". Бернарду играет на позиции "десятки", Франсишку — вингер. У них хорошая техника, талантливые ребята. Если из России кто-то позовет? Почему и нет? Все может быть", - приводит слова Данни "Матч ТВ".
Франсишку и Бернарду Гомиш - братья-близнецы, на данный момент 21-летние футболисты выступают за португальский "Маритиму".
Мигель Данни выступал за петербургский "Зенит" с 2008 по 2017 год, также он был футболистом московского "Динамо". Португалец провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 256 матчей и записал на свой счет 68 забитых мячей и 73 результативные передачи. Данни завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2019 года.
Данни - о карьере сыновей в России: почему нет? Они талантливые ребята
Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни рассказал о футбольной карьере своих сыновей.
Фото: РПЛ