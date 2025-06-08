Как утверждает источник, "Зенит" проявляет серьезный интерес к атакующему полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову. Сообщается, что в петербургском клубе были настроены на трансфер 19-летнего футболиста сборной России, однако москвичи не хотят продавать игрока. Отмечается, что в нынешнем контракте Батракова отсутствует пункт о выкупе, а сам хавбек не готов переходить в другую российскую команду.
Батраков - воспитанник Академии "железнодорожников". В этом сезоне он провел в составе красно-зеленых 37 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Зенит" проявляет серьезный интерес к хавбеку "Локомотива" Батракову
Алексей Батраков может перебраться в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Локомотив"