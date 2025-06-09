"Чтобы расширять лигу, нам необходим регламент по поводу этих изменений, а потом уже расширять лигу. И делать все это нужно по спортивному принципу. То есть не так, чтобы расширить РПЛ за счёт тех команд, которые вылетели. Не должно быть такого, чтобы вылетевший клуб оставался", - цитирует Граната "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 подмосковные "Химки" заняли 12 место и по спортивному принципе сохранили для себя место в лиге, однако клуб не прошел лицензирование РФС и не сможет сыграть в следующем сезоне РПЛ из-за финансовых проблем. Место подмосковного клуба, вероятно, займет "Пари НН", который проиграл в стыковых матчах "Сочи".
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ранее рассказал, что в ближайшее время будет поднимать вопрос о расширении Российской Премьер-Лиги.
Гранат: не должно быть такого, чтобы вылетевший клуб оставался
Бывший игрок сборной России оценил возможное расширение РПЛ.
Фото: РПЛ