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Источник: ЦСКА не планирует приглашать Игнашевича на должность главного тренера

Московский ЦСКА не рассматривает Сергея Игнашевича в качестве кандидата на пост главного тренера
Фото: IMAGO
По информации «РБ Спорт» ЦСКА не рассматривает Сергея Игнашевича в качестве кандидата на пост главного тренера.

Сергей Игнашевич, 45-летний специалист, в настоящее время не имеет клуба. Ранее он тренировал московское «Торпедо» и «Балтику».

Последний матч под его руководством «Балтика» провела в финале Кубка России, где проиграла «Зениту» со счётом 2:1. Большую часть игры «Балтика» вела в счёте, но в последние 10 минут «Зенит» смог переломить ход встречи и забить два мяча.

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