По информации «РБ Спорт» ЦСКА не рассматривает Сергея Игнашевича в качестве кандидата на пост главного тренера.
Сергей Игнашевич, 45-летний специалист, в настоящее время не имеет клуба. Ранее он тренировал московское «Торпедо» и «Балтику».
Последний матч под его руководством «Балтика» провела в финале Кубка России, где проиграла «Зениту» со счётом 2:1. Большую часть игры «Балтика» вела в счёте, но в последние 10 минут «Зенит» смог переломить ход встречи и забить два мяча.
Источник: ЦСКА не планирует приглашать Игнашевича на должность главного тренера
Московский ЦСКА не рассматривает Сергея Игнашевича в качестве кандидата на пост главного тренера
Фото: IMAGO