«Если в контракте так прописано, то вопросов не может быть никаких. Он выплатил деньги и ушел. Но если была какая-то договоренность, то это некрасиво, не по джентельменски. Но это вопрос к человеческим качествам. И речи в раздевалке он зря говорил. Если знал, что уходит, этого не надо было делать. Если принял это решение спустя какое-то время... Он взрослый человек - имеет право», - цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что девятого июня ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста с поста главного тренера.
В прошедшем сезоне армейцы заняли третью строчку в чемпионате России, набрав 59 очков. Также ЦСКА завоевал Кубок России, переиграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).
Ранее сообщалось, что греческий клуб АЕК выкупит у московской команды контракт Николича за 600 тысяч евро.
Радимов - об уходе Николича из ЦСКА: речи в раздевалке он зря говорил
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об уходе с поста главного тренера ЦСКА Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА