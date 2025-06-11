"До этого он постоянно занимался в тренажерном зале, сейчас после отпуска он должен работать с мячом. Какие-то вещи он делает и сейчас, он в этом плане фанат. Когда был в Кирове, постоянно ходил в тренажерный зал. Его даже сдерживать иногда надо", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
2 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1) нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение - у форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Всего в минувшем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 22 матча и отметился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Рыночная стоимость 22-летнего форварда, согласно версии Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Контракт нападающего с бело-голубыми истекает летом 2030 года.
Агент Тюкавина рассказал о процессе восстановления нападающего
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о восстановлении нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"