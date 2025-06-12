— Поздравляю весь Краснодар и Сергея Николаевича Галицкого с чемпионством. Он заслужил этот трофей и наконец-то добился его.
— Многие считают, что Галицкому надо ставить памятник.
— 100%! Это потрясающий человек! Он фанат своего дела. Ему реально нужно ставить памятник в Краснодаре! Таких людей и частных клубов не хватает российскому футболу.
В 30 матчах Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с Мурадом Мусаевым набрал 67 очков, что позволило команде занять в итоговой турнирной таблице первое место. Таким образом, "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России.
Напомним, основателем, бессменным президентом и владельцем футбольного клуба "Краснодар" является предприниматель и миллиардер Сергей Галицкий.
Источник: "Чемпионат"
Воспитанник "Краснодара" Петров: Галицкому реально нужно ставить памятник в городе!
Полузащитник калининградской "Балтики", воспитанник "Краснодара" Илья Петров высказался о завоевании "быками" золотых медалей чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"