"Илья лечится, восстанавливается после неприятной травмы. Очень хочется, чтобы он быстрее вернулся на поле и начал приносить пользу "Локомотиву". Пока нет точной даты, когда он вернется к тренировкам в общей группе", - цитирует агента "СЭ".
В сезоне-2024/2025 Илья Самошников провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего защитника в 3,5 миллионов евро, контракт футболиста с "железнодорожниками" истекает в конце сезона-2026/2027.
Напомним, что футболист получил повреждение в начале мая текущего года, пресс-служба клуба сообщила, что защитник получил повреждения костей голеностопного сустава.
"Нет точной даты, когда он вернется к тренировкам". Агент Самошникова - о восстановлении футболиста
Футбольный агент Артем Бабырь, представляющий интересы защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, рассказал о процессе восстановления своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"