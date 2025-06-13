По информации Corriere dello Sport., кандидатура 22-летнего россиянина была предложена главному тренеру римлян Маурицио Сарри, однако наставник отдает предпочтение игрокам, уже знакомым с уровнем Серии А. Кривцов до этого момента выступал только в Российской Премьер-Лиге.
В завершившемся сезоне Кривцов провел 38 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи. «Быки» стали чемпионами России.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4 миллиона евро.
Источник: Кривцов может перейти в "Лацио", но Сарри сомневается из-за отсутствия опыта в Серии А
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов попал в шорт-лист «Лацио» на летнее усиление состава.
Фото: Global look press