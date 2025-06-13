Источник: "Динамо" ведет переговоры о продлении контракта с Гладышевым

Московское "Динамо" может продлить контракт с нападающим Ярославом Гладышевым.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Ярославом Гладышевым.

В сезоне-2024/2025 Ярослав Гладышев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 4 миллиона евро, действующее соглашение футболиста с бело-голубыми рассчитано до конца следующего сезона.

Источник: Metaratings.

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