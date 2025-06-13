Горшков: главная причина, что "Зенит" не выиграл трофей - очень качественная игра "Краснодара"

«Главная причина, что «Зенит» не выиграл трофей - очень качественная игра «Краснодара». Каждый год команда, набирающая 66 очков, была чемпионом. Главный момент, что «Краснодар» действительно прибавил, - цитирует Горшкова «Чемпионат».
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. «Быки» набрали 67 очков, опередив «Зенит» на один балл. Третье место занял ЦСКА. В активе армейцев 59 очков.
В прошедшем сезоне Горшков принял участие в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах, сделав две результативные передачи.