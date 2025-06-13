Источник: Федотов может возглавить «Урал»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Урал».
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщает Телеграм-канал «Мутко против».

Федотов уже работал в клубе из Екатеринбурга с 2004-го по 2011-й год. Сначала в тренерском штабе Александра Побегалова, затем главным тренером команды и тренером-селекционером.

Напомним, что последний клуб, который возглавлял 58-летний специалист, был ЦСКА. Летом прошлого года армейцы объявили о прекращении сотрудничества с Федотовым.

Также стоит добавить, что в минувшем сезоне «Урал» занял четвертую строчку в ФНЛ, набрав 59 очков. В переходных играх «шмели» уступили «Ахмату» (2:1, 0:2).

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