Об этом сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Федотов уже работал в клубе из Екатеринбурга с 2004-го по 2011-й год. Сначала в тренерском штабе Александра Побегалова, затем главным тренером команды и тренером-селекционером.
Напомним, что последний клуб, который возглавлял 58-летний специалист, был ЦСКА. Летом прошлого года армейцы объявили о прекращении сотрудничества с Федотовым.
Также стоит добавить, что в минувшем сезоне «Урал» занял четвертую строчку в ФНЛ, набрав 59 очков. В переходных играх «шмели» уступили «Ахмату» (2:1, 0:2).
Источник: Федотов может возглавить «Урал»
Фото: ПФК ЦСКА