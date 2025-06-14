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Во "Фламенго" заявили, что клуб не ведет переговоров с "Зенитом" по Жерсону

Спортивный директор "Фламенго" Жозе Бото отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Жерсона в петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
"Мы не ведем никаких переговоров с "Зенитом" по Жерсону. Больше мне нечего сказать о слухах", — приводит слова Бото "СЭ".

Ранее в МИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" договорился с бразильским "Фламенго" о приобретении полузащитника сборной Бразилии Жерсона. Сумма компенсации, якобы, составит 25 миллионов евро, а игрок пополнит состав сине-бело-голубых в июле после участия в клубном чемпионате мира.

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