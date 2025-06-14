«Мне нравится вектор селекции «Локомотива». Я знаю хорошо Руденко. Он поможет «Локомотиву», если его возьмут. Парень — скоростной, растягивает из глубины линию обороны, позволяет «растащить» защитников, у него и диагональные, и продольные открывания хорошо получаются. Такого игрока «Локомотиву» не хватает. Севикян в похожей манере играл, Тикнизян пытался, но что-то у него не получилось. Комличенко — более «голистый», чем Воробьев. Хотя у Воробьева бывают всплески, когда он забивает. Но на регулярной основе это не делает. Комличенко — усиление для «Локомотива», — заявил Билялетдинов «РБ Спорт».
Комличенко играл за «Ростов» с июля 2021 года, перейдя из московского «Динамо» за 1,5 миллионов евро. За это время он провёл 130 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего нападающего составляет 3,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Руденко провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиги, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста, а также 6 матчей в Кубке России, отметившись одним голам и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.
Билялетдинов: Комличенко усилит "Локомотив"
Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал трансферную деятельность «Локомотива».
Фото: ФК "Ростов"