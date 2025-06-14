- Есть руководители "Динамо", которых прошлое Карпина не интересовало. Конечно, "Спартак" и "Динамо" — вечные враги на футбольном поле, поэтому в некоторой степени можно понять динамовских болельщиков. Однако время ушло — осталось мало людей, которые придерживаются традиций.
Валерий Карпин защищал цвета московского "Спартака" с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012 год он занимал пост генерального директора красно-белых. С 2009 по май 2012-го и с ноября 2012-го по 2014 год Карпин работал главным тренером "Спартака".
Напомним, вчера, 13 июня, Карпин был представлен в качестве наставника столичного "Динамо". Главный тренер сборной России будет совмещать должности в национальной команде и в клубе. Трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: "Динамо" прошлое Карпина не интересовало. Осталось мало людей, которые придерживаются традиций
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение экс-тренера "Спартака" Валерия Карпина в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"