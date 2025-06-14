«Комличенко заслужил место в «Локомотиве» своей игрой. Думаю, у него больше шансов играть в этой команде, чем в «Спартаке». У «Локомотива» всё же есть дефицит игроков на этой позиции», - цитирует Дроздова «Чемпионат».
Контракт Комличенко с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.
В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 37 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив девять голов. Также на счету Комличенко четыре результативные передачи.
Дроздов: Комличенко заслужил место в "Локомотиве"
Экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов высказался о переходе нападающего Николая Комличенко в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"