"На этом фоне меня удивляет, как можно было сначала держать в команде Шамара Николсона, потом упустить Александра Соболева — это многое говорит о нынешнем менеджменте команды. Не понимаю, как "Спартак" мог не удержать Соболева — сейчас не пришлось бы искать нападающего такого плана", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В минувшем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий подмосковных "Химок" Антон Заболотный в летнее трансферное окно может перейти в московский "Спартак". Сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович хотел подписать Николая Комличенко, однако форвард перешел в "Локомотив".
Камоцци: удивляет, как можно упустить Александра Соболева - это многое говорит о менеджменте "Спартака"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном переходе Антона Заболотного в стан красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"