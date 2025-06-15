"Не знаю, почему ЦСКА не приглашают того же Игнашевича или Березуцких? Этого я не понимаю. Жалко, что ушёл Николич. Для меня он не предатель. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Это совершенно нормально. Думаю, там дело не в условиях контракта, а в семье, которая отказалась приезжать в Россию. Думаю, в Греции этот момент будет ему проще регулировать", - приводит слова Первака "Советский спорт".
9 июня пресс-служба московского ЦСКА сообщила о том, что Марко Николич принял решение покинуть пост главного тренера команды. По информации СМИ, сербский специалист за 600 тысяч евро выкупил свой контракт с "армейским" клубом, который был рассчитан на срок до лета 2026 года. 14 июня Николич был объявлен как новый главный тренер греческого АЕКа.
ЦСКА во главе с Марко Николичем в сезоне-2024/25 завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал обладателем Кубка России.
"Это совершенно нормально". Первак отказался называть Николича предателем за уход из ЦСКА
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о решении Марко Николича покинуть пост главного тренера московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА