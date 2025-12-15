В махачкалинском "Динамо" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

"В наши планы не входит продажа ключевых футболистов, да и никого в целом. У нас осталось 12 матчей – нужны все. Будем решать задачи", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 13 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе. Зимнее окно в чемпионате России откроется 21 января.
Напомним, что в декабре махачкалинцы объявили об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера команды.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
