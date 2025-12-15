Пономарев: Чалов - тормоз, я его не уважаю как нападающего

"Для ЦСКА нужен скоростной форвард: быстрый, взрывной. Чалов – тормоз, он не умеет играть так, я его не уважаю как нападающего. У него не получилось ни в Греции, ни раньше в Швейцарии. Он не скоростной, не взрывной, без дриблинга. С такими качествами сложно быть востребованным", - цитирует Пономарева "Советский Спорт".
Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро и заключил с греческим клубом контракт до июня 2027 года. Российский нападающий провел за ПАОК во всех турнирах 61 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в РПЛ в зимнее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 5,5 миллионов евро.
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном возвращении Федора Чалова в стан красно-синих.
Фото: Global Look Press