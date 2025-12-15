"Клуб выбросил деньги на ветер". Добровинский - о новичках "Динамо"

"Сейчас "Динамо" надо избавиться от "прошлых" игроков, но не совсем понятно, а куда их деть — это я про Осипенко, Глебова, Зайнутдинова. Они не укрепили команду, клуб выбросил деньги на ветер. Лишь Сергеев оставляет приятное впечатление", - цитирует Добровинского "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно московское "Динамо" подписало защитников Максима Осипенко и Бахтиера Зайнутдинова, а также полузащитника Антона Миранчука и форварда Ивана Сергеева. В общей сложности бело-голубые потратили на трансферы около 20 миллионов евро.
По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе. Осенью бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера.
Адвокат и болельщик московского "Динамо" Александр Добровинский высказался о новичках бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"